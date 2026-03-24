Обвиняемый в получении взятки топ-менеджер «Макфы» ушел на СВО

Начальник службы закупа зерна АО «Макфа» Иван Тофан ушел на СВО, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Центральный районный суд Челябинска. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа и взятки (ч. 8 ст. 204, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее в зону специальной военной операции отправился директор по закупкам и снабжению компании Владлен Паршин. Ему вменяют покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ивана Тофана задержали вместе с директором по закупкам и снабжению «Макфы» Владленом Паршиным в феврале 2025 года при передаче им части взятки в размере 1 млн руб. По версии следствия, коллеги собирались получить 16 млн руб. от представителя компании за подписание спецификаций по договору.

Кроме того, по версии следствия, в 2021-2025 годах Иван Тофан получил от директора коммерческой организации 9,8 млн руб. в качестве вознаграждения и взятки. Взамен он помог согласовать коммерческое предложение, подписать спецификации на поставку зерна и беспрепятственно его принимать.