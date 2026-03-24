В Карачаевске по горячим следам задержали мужчину за покушение на убийство

Полицейские Карачаево-Черкесии 21 марта 2026 года по горячим следам задержали жителя Карачаевска, который в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения 23-летней знакомой, сообщили в ГУ МВД по КЧР.

Инцидент произошел в общежитии, где подозреваемый и потерпевшая распивали спиртное; конфликт вспыхнул внезапно, и мужчина несколько раз ударил девушку ножом, после чего, полагая ее мертвой, скрылся с места преступления. Ее срочно доставили в Карачаевскую районную больницу, где врачи спасли жизнь молодой женщины, несмотря на тяжесть ранений.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с региональным управлением Следственного комитета оперативно установили местонахождение нападавшего и взяли его под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, наказуемое лишением свободы на срок до 15 лет. Решают вопрос об избрании меры пресечения, скорее всего, суд отправит подозреваемого в СИЗО.

Житель Карачаевска, личность которого пока не раскрывают, не впервые попадает в поле зрения правоохранителей: по предварительным данным, у него есть судимости за мелкие хулиганства и пьяные драки. Потерпевшая, 23-летняя местная, работает продавцом в одном из городских магазинов и проживает в общежитии. В МВД КЧР подчеркивают эффективность взаимодействия с СК: задержание произошло менее чем через шесть часов после вызова в дежурную часть.

По итогам 2025 года в районе раскрыли 92% умышленных нападений, но статистика бытовых преступлений удручает: 67 случаев нападения с ножом за год. Безработица в Карачаевском районе держится на 11,3%, а потребление алкоголя на душу населения превышает среднероссийский показатель на 18%. Суд над подозреваемым назначат на ближайшие дни, а следствие уже допросило свидетелей, включая очевидцев ссоры.

Станислав Маслаков