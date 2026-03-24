Карта «Тройка» заработает в общественном транспорте Саратова в мае

Запуск работы карты «Тройка» в Саратове намечен на май. Соответствующее соглашение о поэтапном внедрении уже подписано, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Нина Шевченко

Оплатить проезд единой картой можно будет во всех трамваях и троллейбусах, а также в автобусах маршрутов № 6А, 8А, 11А, 18А, 41А, 90А и 78. На начальном этапе для пассажиров предусмотрены пересадочные тарифы с системой скидок при поездках на разных маршрутах — такой механизм уже действует в ряде регионов. В дальнейшем функционал карты планируется расширять с учетом запросов жителей, отметил глава региона.

Внедрение нового цифрового сервиса продолжает программу обновления общественного транспорта в Саратове. Ранее в рамках нацпроекта был обновлен автобусный парк, а при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина на линии вышли современные трамваи «Львята», «Богатырь-М», а также трехсекционные «Витязь-М».

