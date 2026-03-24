Власти Ставрополья отсудили ранее проданный ими участок со скотомогильником

Власти Ставропольского края отсудили у местного предпринимателя ранее проданный ему земельный участок со скотомогильником. Сведения об это размещены в арбитражной картотеке.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) поставил точку в споре между индивидуальным предпринимателем Максимом Константиновым и правительством Ставропольского края. Бизнесмен в 2022 году купил на торгах сельскохозяйственный земельный участок площадью 30 га в границах Михайловска. Вскоре он обнаружил, что часть территории (шесть соток) занята старым скотомогильником, который к тому моменту уже находился в собственности региона (как-то вышло, что участок вместе со скотомогильником был выставлен на торги).

Господин Константинов выделил «обремененную» территорию и попытался взыскать с края убытки в размере 10,2 млн руб. за то, что не мог использовать землю из-за наличия объекта, находящегося в госсобственности. В ответ ставропольские чиновники подали встречный иск — о признании права собственности региона уже на сам земельный участок, занятый скотомогильником.

Арбитражный суд Ставрополья, апелляционный, а теперь и окружной суды заняли однозначную позицию. Они указали, что скотомогильник относится к объектам, обеспечивающим санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а земельные участки под ними в силу федерального закона являются государственной собственностью. Тот факт, что информация об обременении не была раскрыта на торгах, никак не меняют правового статуса земли, а спорная часть участка, занятая скотомогильником, не перешла во владение предпринимателя, констатировали суды.

Таким образом, в удовлетворении иска о взыскании убытков предпринимателю было отказано, а за Ставропольским краем признано право собственности на спорные шесть соток. Кроме того, суды обязали власти изменить вид разрешенного использования этой земли с «сельскохозяйственного производства» на «специальную деятельность».

Михаил Волкодав