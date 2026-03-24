Суд в Екатеринбурге назначил рэперу Никите Ямычу 4 года условно за мошенничество

В Екатеринбурге завершился судебный процесс над преступной группой автоподставщиков во главе с лидером уральской группы «Восточный округ» рэпером Никитой Ямычем (Чехомовым). Суд назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 300 тыс. руб. Остальные участники получили различные условные сроки и штрафы. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на пресс-службу «Совкомбанк Страхование», являющейся потерпевшей стороной по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Восточный округ» / vk.com Фото: «Восточный округ» / vk.com

Судебный процесс стартовал в ноябре 2024 года. В деле фигурируют 14 преступных эпизодов, квалифицированных по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (страховое мошенничество, совершенное организованной группой). По данным обвинения, группа под руководством господина Чехомова занималась инсценировкой ДТП для незаконного получения страховых выплат. Деятельность преступной схемы была пресечена совместно службами безопасности страховых компаний и органами внутренних дел.

Перед вынесением приговора обвиняемые возместили причиненный ущерб страховщикам по мошенническим эпизодам, в том числе вернули «Совкомбанк Страхование» 787 тыс. руб. по трем эпизодам.

Группа «Восточный округ» была создана в 2005 году в Свердловской области и состоит из двух участников — Александра Жамана и Никиты Ямыча.

Полина Бабинцева