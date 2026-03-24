ГК «Ростов-Дон» объявил об уходе с поста президента Сергея Самсоненко

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» объявил о сложении полномочий президента Сергея Самсоненко. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба команды.

В официальном заявлении команда поблагодарила руководителя за работу на этой должности. Сергей Самсоненко возглавил гандбольный клуб «РостовДон» в начале игрового сезона 2024/25. Ранее он являлся владельцем македонского футбольного и гандбольного клубов «Вардар».

В клубе подчеркнули, что бывший президент продолжает оказывать поддержку команде.

