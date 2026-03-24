Суд изменил приговоры получившим сроки за взятки двум воронежским полицейским

Воронежский областной суд изменил приговор бывшему командиру роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области 43-летнему Евгению Лещенко и бывшему командиру взвода той же роты 42-летнему Дмитрию Ткачеву, осужденным за превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-полицейским смягчили штраф с 4,3 млн до 4,18 млн руб. и срок лишения права занимать определенные должности — с пяти до четырех лет для каждого из осужденных. В остальном приговор не подвергся изменениям.

В июле 2025 года Павловский районный суд вынес приговор бывшим сотрудникам ГИБДД. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и получении взятки за попустительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Суд установил, что с августа 2019 года по февраль 2021 года Лещенко и Ткачев помогали своим знакомым избежать привлечения к административной ответственности за различные дорожные правонарушения. Они давали незаконные указания подчиненным сотрудникам «о принятии необходимых решений».

Также полицейские получили в качестве взятки более 2,1 млн руб. от подчиненных инспекторов за то, чтобы не принимать к ним меры в случае нарушений во время службы на вверенных участках на федеральной трассе М-4 «Дон».

С учетом позиции представителя прокуратуры района суд назначил Лещенко наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы, Ткачеву — восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства 2,1 млн руб., эквивалентно размеру взяток,а также наложил арест на автомобиль, принадлежавший Ткачеву, и на жилые помещения, которыми владел Лещенко.

Егор Якимов