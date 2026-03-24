С 1 марта в порту Новороссийска изменились ставки лоцманского сбора, который оплачивается за каждую милю проводки. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

При следовании по направлению к выносным причальным устройствам морского терминала КТК-Р и от них от/к гавани вспомогательных судов морского терминала КТК-Р ставка составляет 48,8 тыс. руб. Во всех остальных случаях лоцманский сбор достигает 97,7 тыс. руб. Изменения коснулись тех случаев, когда при обеспечении проводки доставка или снятие лоцмана осуществлялись с использованием буксиров.

Для всех судов, кроме пассажирских, к ставкам лоцманского сбора применяется коэффициент 0,8, подчеркнули в пресс-службе «Росморпорта».

Лоцманский сбор уплачивается за каждую милю при выполнении каждой самостоятельной лоцманской операции, в том числе при постановке или снятии с якоря или швартовной бочки, при швартовке к причалу и отшвартовке, при вводе и выводе судна из дока.

София Моисеенко