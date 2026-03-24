Средний размер автокредита в Прикамье вырос на 16,2%

В феврале в Пермском крае средний размер выданного автокредита составил 1,36 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го этот показатель вырос на 16,2% — тогда он составил 1,17 млн руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Стоит отметить, что по сравнению с январем этого года февральский показатель вырос в Прикамье на 5,4%.

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в феврале был зафиксирован в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.), Ленинградской области (1,71 млн руб.), Краснодарском крае (1,59 млн руб.). Наименьшие показатели продемонстрировали Самарская и Ульяновская области (по 1,23 млн руб.), а также Воронежская область (1,27 млн руб.).

«Такая динамика фиксируется на фоне снижения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.