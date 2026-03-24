Лесные пожары в Свердловской области будут тушить 4 тысячи человек

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил сводный план тушения лесных пожаров, в рамках которого для ликвидации возгораний привлекут более 4 тыс. человек, порядка 2 тыс. единиц техники и около 9 тыс. единиц пожарного оборудования. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, для предотвращения лесных пожаров власти введут четырехуровневый мониторинг обстановки на территории области. «Это постоянное наблюдение за ситуацией из космоса, авиационный и наземный мониторинги, а также работа дистанционных систем — 117 камер видеонаблюдения»,— отметил глава региона.

По сравнению с 2025 годом группировка сил увеличена: количество специалистов выросло на 12%, техники — на 7%, оборудования — на 21%. Рост обеспечен в том числе за счет привлечения сторонних организаций — арендаторов лесных участков.

Следующим шагом после утверждения плана станет официальное начало пожароопасного сезона, который традиционно стартует в апреле, добавили в департаменте.

Ранее в Екатеринбурге секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам благополучия и безопасности жителей. В нем приняли личное участие все шесть губернаторов регионов УрФО и полномочный представитель президента Артем Жога. Центральными темами заседания стали весеннее половодье, пожароопасный период и защита субъектов от внешних угроз.

Полина Бабинцева