РЖД открыла продажи на круизный поезд в Волгоград на майские праздники

РЖД анонсировала продажу билетов на тематический рейс Москва — Волгоград — Москва, приуроченный к 9 мая. Отправление из Москвы — 8 мая, прибытие обратно — 10 мая в 21:55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

В Волгограде пассажирам предложат экскурсионную программу с посещением монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва», Дома Павлова и мельницы Гергардта. Экскурсии можно оплатить отдельно — при покупке билета онлайн или проводнику в поезде.

Состав сформирован из плацкартных, купейных вагонов и СВ. В вагоне-ресторане заявлено меню с блюдами, ориентированными на рецепты полевой кухни.

Билеты доступны на сайте РЖД, в мобильном приложении и в кассах.

Нина Шевченко