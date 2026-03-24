«Монтажнику» припомнили излишки

Администрация Челябинска через суд намерена взыскать 115,7 млн руб. с ООО «Монтажник», строившего станцию обеззараживания воды на Шершневском водохранилище. Рассмотрение иска начнут 12 мая в областном арбитражном суде. Мэрия заявила, что это излишне выплаченные подрядчику деньги по контракту. В начале марта этого года двух руководителей «Монтажника» задержали по подозрению в хищении 250 млн руб. при строительстве станции. По версии следствия, они подделали документы, чтобы выиграть в конкурсе, а после — завысили цену контракта и присвоили деньги. По данным источника, фактическим бенефициаром «Монтажника» может быть бывший депутат гордумы Челябинска Анатолий Слободянюк.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Принят к рассмотрению иск администрации Челябинска к ООО «Монтажник», строившему станцию водоочистки на Шершневском водохранилище. Мэрия намерена взыскать с компании более 115 млн руб. Информация об иске появилась в картотеке арбитражного суда Челябинской области.

Заявление поступило 12 марта. Истцом является управление по капитальному строительству Челябинска. По данным судебных документов, предъявленные 115,7 млн руб.— это излишне выплаченные подрядчику деньги за строительство станции. Заседание по рассмотрению иска суд назначил на 12 мая.

На госзакупках есть информация, что контракт, о котором идет речь, администрация и ООО «Монтажник» заключили в марте 2022 года. Изначально стоимость работ оценили в 927 млн руб. В конкурсе по определению подрядчика участвовали две компании. «Монтажник» предложил 890 млн руб., а вторая компания, наименование которой не раскрывается, 894 млн руб. Во время исполнения контракта его стоимость выросла уже до 1,2 млрд руб.

Станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях Шершневского водохранилища должны были построить к августу 2025 года. Проект реализовался в рамках государственной программы «Чистая вода». На госзакупках указано, что контракт все еще в стадии исполнения.

В администрации Челябинска на запрос «Ъ-Южный Урал» отказались комментировать подробности искового заявления.

«Окончательные причины и детали задолженности будут предметом исследования в арбитражном процессе. Комментировать их до вынесения судебного акта некорректно»,— ответили в мэрии.

В начале марта 2026 года следственные органы Челябинска возбудили уголовное дело в отношении фактического бенефициара ООО «Монтажник». По данным источника „Ъ-Южный Урал“, им является экс-депутат челябинской городской думы Анатолий Слободянюк. Под следствие также попал директор компании Денис Кривцов. Их подозревают в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции обеззараживания воды.

По данным следствия, для участия в конкурсе «Монтажник» предоставил фиктивный договор подряда. Он якобы подтверждал опыт выполнения аналогичных работ. Благодаря этому компания смогла выиграть аукцион. Вскоре после заключения контракта руководитель и бенефициар искусственно увеличили его стоимость. Они представили в администрацию коммерческие предложения с недостоверными сведениями об удорожании оборудования, датах и условиях поставок, считает следствие. Так контракт вырос в цене с 890 млн до 1,2 млрд руб.

ООО «Монтажник» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Основным видом деятельности компании является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала компании принадлежит Егору Рощину. В 2015 году 37,5% доли компании «Монтажник» принадлежало ООО «Ладога» (в декабре 2025 года исключено из ЕГРЮЛ), совладельцами которой были Анатолий Слободянюк и Денис Кривцов. В 2024 году «Монтажник» получил выручку от продаж в размере 1,2 млрд руб., чис­тую прибыль — 97,6 млн руб.

Вскоре после задержания Александра Слободянюка и Дениса Кривцова отправили в СИЗО. Источник в правоохранительных органах сообщал «Ъ-Южный Урал», что в преступной схеме могли участвовать пока неустановленные сотрудники администрации города и регионального правительства.

Ольга Воробьева