Две компании с признаками финансовой пирамиды выявили в Удмуртии в 2025 году

14 нелегальных участников финансового рынка выявил Банк России в Удмуртии в 2025 году. Большинство из них — девять компаний — обладали признаками нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в региональном отделении регулятора.

Еще в трех компаниях обнаружили признаки незаконного привлечения инвестиций, в двух — признаки финансовой пирамиды. Информацию о всех участниках передали в правоохранительные органы.

«Наибольшее число выявленных нарушителей в 2025 году — нелегальные кредиторы. Чаще всего они оказывали услуги под видом ломбардной деятельности, на деле — осуществляли комиссионную торговлю. С клиентами заключался договор купли-продажи товара или договор хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах»,— поясняет управляющий отделением Банка России по Удмуртии Татьяна Жиганшина.

В феврале «Ъ-Удмуртия» писал, что Банк России назвал финансовой пирамидой проект Deep Cashback от удмуртской компании «Добролайф». Организаторы обещали участникам программы лояльности скидки на маркетплейсах до 90% и автомобили за привлечение рефералов. По данным регулятора, общение с клиентами велось через Telegram, при попытке вывести средства возникали «временные технические сложности».

