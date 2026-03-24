В Ярославской области с лесозаготовителей взыскали 3 млн за незаконную вырубку

В Ярославской области прокуратура Борисоглебского района через суд добилась взыскания с организации и индивидуального предпринимателя 2,9 млн руб. в качестве ущерба, причиненного в результате незаконной вырубки молодых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

Предприниматель взял в аренду лесной участок для заготовки древесины. Спустя определенное время он заключил договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды с компанией, занимающейся также лесозаготовками, в которой сам был гендиректором.

«При проведении мониторинга выявлена незаконная рубка молодых насаждений, недостигших возраста вырубки, а также на выделах, которые предпринимателю в аренду не передавались»,— сообщили в пресс-службе управления.

В связи с нанесением ущерба лесному фонду, который оценил в 2,9 млн руб. прокуратура обратился в суд, который ее требования удовлетворил и взыскал с нарушителей в солидарном порядке указанную сумму.

Как отметили в управлении, должники не спешили оплачивать задолженность, поэтому судебные приставы арестовали расчетные счета, с которых была взыскана основная сумма долга и исполнительский сбор 204 тыс. руб.

«В настоящее время исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ущерб возмещен в полном объеме»,— добавили в управлении.

Алла Чижова