В Краснодаре в 2025 году объем рекламного рынка сократился на 1%

Объем рынка рекламы в Краснодаре в 2025 году составил 1,8 млрд руб., что на 1% ниже показателя 2024 года, следует из данных ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В исследование вошли три основных медиасегмента — телевидение, радио и наружная реклама; данные по интернет-сервисам не учитывались.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оценке АКАР, суммарный объем регионального рекламного рынка без учета Москвы превысил 125 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с 2024 годом. Наибольшие бюджеты зафиксированы в Санкт-Петербурге — 13,5 млрд руб. (+3%), наименьшие — в Волгограде: 941 млн руб. (-2%). В рассматриваемых городах-миллионниках суммарный объем по трем сегментам составил 38,6 млрд руб., что на 2% больше, чем годом ранее.

В отчете отмечается, что в отличие от динамичных 2023–2024 годов рынок рекламы в 2025 году замедлил рост вслед за общей экономической конъюнктурой. Суммарный объем рекламы по всем основным сегментам достиг 980 млрд руб., что на 8,5% превышает показатель 2024 года. В АКАР связывают замедление темпов роста с общей экономической динамикой, на которую реагирует и рекламная индустрия.

