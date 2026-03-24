С самыми благими намэрениями

Депутаты городской думы Челябинска на очередном заседании заслушали отчет главы города Алексея Лошкина о деятельности его лично и возглавляемой им администрации в 2025 году. Согласно представленной презентации, дела в городском хозяйстве обстоят в целом хорошо, и даже очень хорошо. Приняв отчет к сведению, депутаты удовлетворили желание двух своих коллег, в том числе одного из зампредов гордумы, сложить с себя полномочия.



Алексей Лошкин (справа)

Фото: Олег Кормильцев Алексей Лошкин (справа)

Отчет перед депутатами городской думы — мероприятие ежегодное, предусмотренное уставом Челябинска. Однако в прошлом году глава города Алексей Лошкин отчитывался, по сути, не за себя, поскольку избран на свой нынешний пост был в ноябре 2024 года. А вот второй по счету отчет был на деле первым, где градоначальник уже действительно отвечал за сделанное.

Перед выступлением мэра председатель городской думы Сергей Буяков неожиданно дал слово присутствовавшему на заседании зампреду законодательного собрания Челябинской области Анатолию Еремину. Тот выступил с краткой, но яркой и даже чуть пафосной речью, в которой отметил плотное сотрудничество гордумы и заксобрания, а также совместную работу с мэрией и ее руководителем. Как будто бы без этого напутствия городские парламентарии не приняли бы отчет главы муниципалитета.

«Согласно регламенту, на выступление по первому пункту отводится 20 минут»,— напомнил Сергей Буяков и пригласил Алексея Лошкина к трибуне.

Тот начал с описания не самых простых условий, в которых происходит социально-экономическое развитие Челябинска. Соответствующие цифры возникали на слайдах презентации, выведенной на экран.

Судя по ним, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ с 21 до 16%, индекс потребительских цен вырос до 108,3%. Общий объем отгруженных товаров в 2025 году снизился на 34 млрд руб., до 1,13 трлн руб., оборот розничной торговли вырос до 352,1 млрд руб., объем инвестиций остался на уровне 2024 года и составил 173 млрд руб.

Кроме того, количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 3,6 тыс. единиц, до 75,8 тысяч, средняя зарплата достигла 95 тыс. руб. в месяц (на 10 тыс. больше прошлогоднего показателя). Однако выросло число безработных, их теперь более 1600, и, что еще печальнее, на пять с лишним тысяч упало число открытых вакансий — до 11 тыс.

«Такой тренд сформирован, есть объяснение на эту тему для отдельного диалога»,— подчеркнул господин Лошкин, отметив также, что подавляющая (72,3%) часть 72-миллиардных расходов городского бюджета носила социальную направленность.

Затем глава города сосредоточился на направлениях работы, которых в общей сложности набралось десять.

Говоря о строительстве жилья, господин Лошкин, кроме прочего, отметил, что в прошлом году были заключены четыре договора о комплексном развитии территории (КРТ) и принято решение еще о семи подобных проектах, в рамках которых планируется расселить 25 аварийных домов и 61 дом, которые по своим критериям могут вскоре стать таковыми.

Важным достижением 2025 года стал беспрецедентный, по словам градоначальника, объем расселенного аварийного жилья. Площадь переселенных жилых помещений составила рекордные 15 тысяч квадратных метров, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Еще одна ключевая тема — ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры. В общей сложности в 2025 году было заменено и отремонтировано 102,7 километра магистральных трубопроводов, это более чем в пять раз больше, нежели в 2024 году. Из них 35,7 км — теплотрассы, 42 км водопроводных труб и 25 километров канализационных.

«Это значительный рост, вы видите. Мы ожидаем снижения числа аварийных отключений»,— еще раз подчеркнул Алексей Лошкин, а на слайде презентации высветились цифры количества этих отключений — всего более шести тысяч.

В целом радостная картина и по ремонту улично-дорожной сети. Так, в прошлом году в Челябинске было отремонтировано 47 объектов, и в общей сложности более миллиона квадратных метров дорожного покрытия, что на три процента больше, чем в 2024 году.

Отдельное счастье — работа обновленного с помощью региональных властей общественного транспорта. В Челябинске случился 12,9%-ный рост пассажиропотока — до 104,3 млн пассажиров. Удается постепенно сглаживать и дефицит водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Их средняя зарплата выросла до 122,99 и 87 тыс. руб. соответственно.

Благоустроено за прошлый год 141 территория общей площадью почти в 600 тыс. кв.м

«Продолжим заниматься этой работой и в текущем году»,— заверил собравшихся глава Челябинска.

Он, конечно, не уложился в отведенные регламентом 20 минут, высказавшись и про спорт, и про молодежную политику, и даже про опыт регулирования ставших проблемой средств индивидуальной мобильности и их пользователей. Но и растекаться мыслью по древу не стал, завершив доклад через полчаса после его начала и не упомянув ни одного недостатка в работе администрации города. Словно их и не было.

«Хочу поблагодарить за нашу совместную работу, неформальный подход, ваше участие в работе администрации»,— похвалил господин Лошкин собравшихся в зале депутатов.

«Действительно у нас сложилась по-настоящему командная работа. Мы друг друга дополняем, где-то друг другу подсказываем — две ветви власти, представительная, исполнительная»,— был столь же любезен в ответ господин Буяков. После чего депутаты единогласно приняли отчет градоначальника к сведению.

Одним из последних вопросов повестки стало решение депутатов принять отставку двух своих коллег, решивших сложить с себя депутатские полномочия. И если представителя партии «Новые люди» Дениса Лезина не было в зале, как и большую часть его депутатства, то единоросс и заместитель председателя гордумы Кирилл Матвеев в последний раз занял свое место в президиуме и выступил с небольшой прощальной речью.

«Решение, честно говоря, не самое простое. Но поступило предложение и есть необходимость сосредоточиться на других задачах. Конечно же, в первую очередь я хотел бы поблагодарить челябинцев, жителей своего округа, которые поверили, доверились мне. Я со своей стороны старался быть эффективным депутатом и делал всё для того, чтобы хоть как-то улучшить жизнь горожан»,— произнес господин Матвеев, и, кажется, его голос чуть дрогнул.

В зале раздались аплодисменты. Громкие и продолжительные. Единственные за это заседание.

Дмитрий Моргулес