Второй депутат Яроблдумы заявился на праймериз ЕР

Депутат Ярославской областной думы Александр Куташов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму РФ. О подаче документов сообщили в региональном отделении партии.

Александр Куташов — депутат областной думы на профессиональной постоянной основе, входит в комитет по аграрной политике, экологии и природопользованию и в комитет по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. Является членом регионального отделения «Народного фронта». Ранее был депутатом муниципалитета Ярославля, в сентябре 2023 года написал заявление о сложении полномочий в связи с избранием в облдуму.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на праймериз ЕР подали документы депутат облдумы Максим Дмитриев, мэр Ярославля Артем Молчанов, депутат Госдумы РФ Анатолий Лисицын.

