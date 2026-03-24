Жительница Анапы обвиняется в убийстве пожилой матери

55-летней жительнице Анапы предъявили обвинение в убийстве матери, инцидент произошел в ночь на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, между женщинами возникла ссора из-за оскорблений пожилой женщины в адрес фигурантки. В ходе конфликта жительница Анапы нанесла своей матери несколько ударов ножом в область груди, из-за чего пенсионерка скончалась на месте. На следующий день гражданка попыталась уничтожить следы преступления. Установлено, что женщина позвонила в экстренные службы и заявила о смерти матери, скрыв обстоятельства произошедшего и отрицая свою причастность.

Во время осмотра места происшествия следователь обнаружил нож, который послужил орудием преступления. Обвиняемая дала признательные показания в ходе допроса и рассказала подробности случившегося.

Сейчас женщина заключена под стражу, в рамках уголовного дела продолжаются следственные действия. В СК Кубани сообщили, что по делу также назначили комплекс необходимых экспертиз.

Кристина Мельникова