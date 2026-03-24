Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорогу в Мысхако отремонтируют за 4,4 млн рублей

Из муниципального бюджета Новороссийска выделили 4,4 млн руб. на проведение ремонта дороги по улице Крупской в Мысхако. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках контракта подрядчик будет должен восстановить дорожную одежду в местах ремонта земляного полотна по улице Крупской на участке от улицы Молодежная до улицы Школьная. Заказчиком на проведение работ выступает управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог Новороссийска.

Согласно информации о сроках исполнения контракта, ремонтные работы на участке дороги в Мысхако должны будут завершить до 2 июля 2026 года.

София Моисеенко

