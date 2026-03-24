В заксобрании предложили передать «Смак» и земли Гайсина Свердловской области

Обращенные в доход государства екатеринбургский хлебокомбинат АО «Смак» (ранее принадлежал «Макфе»), земли экс-депутата Госдумы Малика Гайсина и другие объекты на территории Свердловской области должны передавать в фонд имущества региона, заявил на заседании заксобрания депутат Вячеслав Вегнер («Единая Россия»; ЕР). Парламентарий подчеркнул, что власти потратили на развитие предприятия «Смака» «достаточно много из бюджета в виде субсидий», а участки необходимы местным сельхозпроизводителям.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вячеслав Вегнер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«"Смак" изъято, сегодня там хозяйничает частник из Москвы, земля, которая совершенно справедливо изъята у господина Гайсина, уйдет федерации и будет продана. Можно ли повернуть ситуацию в интересах тех регионов, в которых они расположены»,— поинтересовался депутат у председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова (ЕР).

Господин Крашенинников отметил, что «вряд ли кто-то пойдет» на изменение системы, когда изъятое имущество переходит только в собственность страны. «Федерация смотрит, куда, кому и как передать. Как правило, это идет продажа и зачисление в федеральный бюджет, пока система такая»,— пояснил он.

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер (ЕР), присутствующий на заседании свердловского парламента, подчеркнул, что Южный Урал получил от РФ ряд социальных объектов, ранее принадлежащих частным компаниям. Спикер признал, что для этого необходимо «обоснование и мощная лоббистская работа на федеральном уровне». «У "Макфы" были юридические лица, которые принадлежали СМИ, "31 канал", радиостанция, и эти юридические лица были переданы Челябинской области. Знаменитый ТЦ "Ариант" в центре Челябинска с уникальной конструкцией тоже передали в собственность Челябинской области»,— пояснил он.

АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний были изъяты у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обращены в доход государства в 2024 году. Общая стоимость активов превысила 46 млрд руб. В январе 2026 года новым владельцем екатеринбургского хлебокомбината АО «Смак» стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РСХБ АгроМ». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, управление ЗПИФ «РСХБ АгроМ» осуществляет ООО «РСХБ Управление активами» (связано со структурами Россельхозбанка), зарегистрированное в Москве. Компании Малика Гайсина «Корона Тэхет» и «Индра-М» с более 300 земельными участками стоимостью свыше 1 млрд руб. были обращены в доход государства в феврале 2026 года. Новым собственником организаций стало Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Василий Алексеев