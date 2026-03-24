В Сочи выявили незаконную постановку на учет 41 иностранца

В Сочи сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Нарушение было установлено участковыми уполномоченными Хостинского отдела полиции в ходе профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 45-летний местный житель в период с 2024 по 2026 год оформил регистрацию для 41 иностранного гражданина. Все процедуры проводились через многофункциональный центр с подачей соответствующих уведомлений о прибытии. При этом, как установили правоохранительные органы, фактического предоставления жилого помещения зарегистрированным лицам не осуществлялось.

Речь идет о гражданах государств Центральной Азии, включая Узбекистан и Кыргызстан. Оформление фиктивной регистрации позволяло иностранцам формально соблюдать требования миграционного законодательства, однако не отражало реального места их проживания.

Следствием установлено, что за оформление документов подозреваемый получал денежное вознаграждение. По факту выявленных нарушений подразделением дознания возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности. В Сочи подобные случаи находятся на особом контроле правоохранительных органов в рамках работы по соблюдению миграционного законодательства.

Мария Удовик