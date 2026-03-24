В Ставрополе крупный ритейлер признан банкротом из-за долга в 20 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным ООО «НевинномысскТракСервис», специализирующееся на продаже автозапчастей. Банкротство инициировало подмосковное ООО Логотранс из-за долга в размере 20,7 млн руб., сообщается в ЕФРСБ.
Судья постановила открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника до 15 сентября 2026 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Невинномыссктраксервис» зарегистрировано в Ставрополе и специализируется на розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Бенефициаром компании является Виктория Жукова. Выручка компании в 2024 году составила 2,1 млрд руб, а чистая прибыль - 11,8 млн руб.
Требования кредитора полностью включили в третью очередь реестра. Конкурсным управляющим утвердили Олега Куликовского - члена Союза менеджеров и арбитражных управляющих - с ежемесячным вознаграждением 30 тыс. руб.
Помимо основной суммы задолженности, суд взыскал с «НевинномысскТракСервис» в пользу истца 100 тыс. руб. госпошлины. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца.