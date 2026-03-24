На Ставрополье суд взыскал 513 тысяч рублей с виновника ДТП за санитарный вертолет

Георгиевский районный суд обязал виновника дорожно-транспортного происшествия возместить государству 513 тыс. руб. за доставку пострадавшего пешехода в больницу санитарным вертолетом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, в сентябре 2023 года автомобиль сбил 62-летнего пешехода. Мужчину с травмами доставили из Георгиевского округа в Ставрополь бригадой санитарной авиации. Водитель был осужден.

Транспортировку пострадавшего оплатили из бюджетных средств. Надзорное ведомство подало иск о взыскании этих расходов с виновника аварии. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Константин Соловьев

