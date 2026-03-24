Девушку-дроппера приговорили к обязательным работам в Новороссийске
Мировой суд №74 Новороссийска вынес приговор гражданке Казахстана, которую признали виновной в содействии мошенникам. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, девушка занималась посредничеством в неправомерных операциях через электронные платежи.
Суд установил, что в октябре прошлого года обвиняемая предоставила неустановленному лицу в мессенджере реквизиты двух своих банковских карт для поступления денежных средств и осуществления переводов. За это мошенники пообещали гражданке вознаграждение.
За октябрь она незаконно перевела третьим лицам порядка 200 тыс. руб. В результате суд приговорил дроппера к наказанию в виде обязательных работ на 350 часов.