От депозитов к квартирам: инвестиции в недвижимость могут приносить до 19% годовых
В 2026 году ставки по вкладам продолжат снижаться, и на фоне этого возрастет интерес инвесторов к недвижимости – как к более доходному и надежному активу для сохранения и приумножения средств.
На протяжении нескольких лет доля инвесторов на первичном рынке недвижимости в целом сокращалась, однако это не касается ликвидных проектов. И в качестве примера можно привести рост цены во флагманских проектах девелопера UDS: с 2021 года цена продажи выросла в 2,4 раза (на 143%), среднегодовой прирост составил 19,4%. А доля инвесторов увеличилась почти в два раза: с 15% в 2024 году до 26% в 2025 году.
В текущем году, по оценкам экспертов, доля инвесторов на первичном рынке недвижимости может значительно возрасти, что связано с прогнозируемым снижением ключевой ставки. Так, уже ко второму кварталу, по прогнозам Центробанка, ключевая ставка может опуститься до 14%, а ставка по вкладам, соответственно, до 13% и ниже. И хотя в настоящее время банковские вклады выглядят более привлекательными, при снижении доходности даже самые консервативные инвесторы начнут рассматривать рынок новостроек как приоритетный.
Стимулированию покупательского спроса будет способствовать и снижение объема ввода жилья и, как следствие – дальнейший рост цен на недвижимость. Многие девелоперы приостановили запуск новых проектов, что может привести к дефициту качественного предложения. Так, по оценкам девелопера UDS, в 2026 году в России ведут примерно 35 млн кв. м новостроек, что в 1,3 раза меньше, чем в 2024 году.
Девелоперы, в свою очередь, продолжат развивать механизмы продаж, которые дадут покупателям больше свободы в управлении своими активами. Одним из таких инструментов стал сервис с опционом на обратный выкуп, который уже применяется в проектах девелопера UDS . Он предполагает возможность выбора: оставить себе недвижимость, которая может вырасти в цене, или реализовать опцион и получить денежные средства в размере, который может учитывать потенциал изменения рыночной стоимости. Инвестор принимает окончательное решение не менее чем через год.
«Многие грамотные инвесторы используют сочетание рассрочки и размещения собственных средств на банковских вкладах как удобную стратегию. Это возможность долгосрочного депозита: часть средств вносится за квартиру, а остальные клиент может сохранить на вкладах, – пояснил Михаил Шмыков, коммерческий директор девелопера UDS. – Мы видим потребность в новых юридических конструкциях, которые, оставаясь в рамках 214-ФЗ, позволят покупателям сохранять гибкость в управлении средствами. В проектах UDS мы уже используем опционные механизмы, дающие возможность выбора – оставить квартиру или вернуть вложенные средства с учетом изменения рыночной ситуации. Но возвращение рыночной ипотеки сделает рассрочку менее выгодной для застройщиков, и нужны будут новые механизмы для привлечения инвесторов».
Реклама. Рекламодатель: ООО «УДС-Проект». ИНН 1841069965.
