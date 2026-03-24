На строительство школ и детсадов в Краснодаре в 2026 году направят более 8,5 млрд рублей

Власти Краснодарского края направят в 2026 году более 8,5 млрд руб. на строительство шести школ и десяти детских садов в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, за последние десять лет в краевом центре введен 131 социальный объект, включая 48 школ и 77 детских садов. При этом региональные власти намерены сохранить темпы строительства, несмотря на сохраняющиеся ограничения.

В числе новых проектов — детский сад на улице Ягодина на 300 мест, рассчитанный на 16 групп. В здании предусмотрены пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, а на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки.

Параллельно в этом районе ведется строительство школы на 1550 учеников в одну смену, ввод которой запланирован на 1 сентября 2027 года. Таким образом, в микрорайоне формируется образовательный кластер. По оценке властей, здесь проживает около 19 тыс. детей школьного возраста, и после завершения строительства все объекты будут находиться в шаговой доступности.

Ранее Вениамин Кондратьев сообщал, что на организацию школьного питания в регионе из бюджетов всех уровней направлено свыше 7,5 млрд руб. Питанием охвачены более 760 тыс. учащихся, из которых свыше 420 тыс. обеспечены бесплатными горячими блюдами.

