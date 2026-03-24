БПЛА из Ижевска будут использоваться для мониторинга вулканов на Камчатке

Сотрудники МЧС на Камчатке начали осваивать беспилотники ижевского производства Zala. Как сообщили в пресс-службе предприятия, дроны для спасательных служб Zarya уже поступили в региональное ведомство.

Инструкторы центра Zala провели для спасателей серию теоретических и практических занятий с упором на использование БПЛА в весенне-летний период. Основные задачи — мониторинг вулканов и территории вокруг них, паводковой обстановки, разведка мест возможных природных пожаров.

Zala Aero — дочерняя компания концерна «Калашников» по разработке БПЛА. Она была основана в 2003 году конструктором Александром Захаровым. Дроны предприятия используются в зоне СВО, в частности, комплексы «Ланцет», для мониторинга объектов ТЭК, научной деятельности и т. д.