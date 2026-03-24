Челябинца отправили в колонию-поселение за гибель пассажирки в ДТП

Советский районный суд Челябинска признал виновным 21-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на два года шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что вечером 1 ноября 2024 года водитель Lada Granta на Троицком тракте совершал разворот на регулируемом перекрестке. Во время маневра он не уступил встречному автомобилю Lada Vesta, машины столкнулись. В результате ДТП 19-летняя пассажирка первого транспортного средства скончалась в медицинском учреждении.

Фигурант не признал вину. Помимо основного наказания, суд также взыскал с горожанина 2 млн руб. причиненного морального вреда и 144 тыс. руб. материального ущерба.

Виталина Ярховска