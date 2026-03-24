На капремонт Оренбургской областной клинической больницы направят еще 300 млн рублей

На капитальный ремонт главного корпуса Оренбургской областной клинической больницы имени В. И. Войнова дополнительно направят почти 300 млн руб. О таком решении сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Дополнительные средства пойдут на завершение обновления медучреждения. Ранее в больнице переоснастили и отремонтировали три стационара. Общий объем финансирования реновации составит около 1,7 млрд руб.

