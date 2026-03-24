59 контейнерных поездов отправились из Воронежской области в Китай за год

За год с момента модернизации терминала на станции Придача в Воронеже в Китай отправлено 59 контейнерных поездов. Общий объем экспортных перевозок превысил 141,2 тыс. т. Основу грузопотока составили синтетический каучук, свекловичный жом и рапсовое масло. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

Обновление грузового терминала на станции Придача завершилось в марте 2025 года. В рамках модернизации были обустроены открытые площадки для перевалки и хранения контейнеров, а также введен в работу ричстакер (специализированный погрузчик для работы с контейнерами) грузоподъемностью 45 т. В феврале 2026-го на ЮВЖД появился второй такой высокопроизводительный перегружатель. Благодаря этому удалось ускорить обработку контейнеров и нарастить пропускную способность терминала.

Сейчас клиентам ЮВЖД доступно более 20 экспортных маршрутов: на восточном и юго-западном направлениях, через Республику Казахстан, а также по международному транспортному коридору «Север — Юг».

По данным пресс-службы, с января по февраль 2026 года на станциях ЮВЖД, расположенных в Воронежской области, погрузили 1,4 млн т различных грузов. Это на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

