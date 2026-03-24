Владельца отеля у озера Малый Кременкуль обязали снести незаконные постройки

Сосновский районный суд обязал индивидуального предпринимателя, владеющего парк-отелем «Резиденция 888» на озере Малый Кременкуль, снести самовольно возведенные постройки за пределами принадлежащих ему участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Бизнесмену необходимо снести беседки, виллы, ограждения и иные постройки, которые расположены на территории садового товарищества. Также он должен устранить нарушения, которые обнаружили в парк-отеле во время последней проверки. Иск к предпринимателю подала региональная прокуратура. В его деятельности было обнаружено множество нарушений. Так, на территории организации неправильно работает система пожарной сигнализации и аварийного освещения. Бизнесмен не заключил договоры страхования гражданской ответственности и не зарегистрировал емкости, которые используются для работы с сжиженным углеводородным газом. Кроме того, отсутствует эксплуатационная документация и инструкции на случай аварийных ситуаций. Не назначено и ответственное за соблюдение требований должностное лицо.

Виталина Ярховска