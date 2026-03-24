Мэрия Ярославля вновь объявит торги по КРТ в районе Толги

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в районе поселка Толга. Документ был подписан 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Право на заключение договора о КРТ впервые было выставлено на торги в январе 2026 года. Однако затем аукцион был отменен в связи с принадлежностью двух участков третьим лицам. В результате проводилась корректировка границ и площади участка.

Новым постановлением общая площадь незастроенной территории под комплексное развитие определена в 573 тыс. кв. м, на прошлых торгах было 537 тыс. кв. м. Характеристики для застройки остались прежними: на указанной территории можно построить жилые дома в три – четыре этажа. Это может быть малоэтажная многоквартирная и блокированная жилая застройка. Также в границах территории необходимо построить два детсада по 250 мест каждый и школу на 800 мест. На проект дается 10 лет.

Алла Чижова