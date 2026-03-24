«У ноутбуков можно сразу заметить показательный контраст»

Плодовитый день для российского ритейла электроники. 24 марта одновременно стартовали продажи ноутбука Huawei MateBook GT 14, смартфонов Realme серии 16 Pro, а сеть Restore вывела на полки всю весеннюю линейку устройств Apple, от iPhone 17e до новых MacBook и iPad. Для потенциального покупателя это редкий момент, когда можно близко сравнить устройства по времени появления и характеристикам.

У ноутбуков, к примеру, можно сразу заметить показательный контраст. Huawei делает ставку на зрелищный и при этом рабочий сценарий: 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K и частотой 144 Гц, корпус из алюминия, мощные процессоры Intel Core Ultra и серьезная система охлаждения с графеном. При этом базовая конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ обойдется примерно в 100 тыс. руб.

У Apple линейка новинок MacBook представлена моделями Neo, Air и Pro. Самый любопытный — это дебютный представитель базовых лэптопов на macOS, Neo. Версию Air на чипе M5 уже корректно назвать универсальным рабочим инструментом. MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max предназначен для требовательных профессионалов, а потому ценник там далеко за отметкой в 200 тыс. руб.

В смартфонах картина похожая. Realme 16 Pro и 16 Pro+ продолжают исповедовать подход «максимум железа за свои деньги». Новинки получили основную камеру на 200 МП, продвинутые алгоритмы обработки, частоту обновления экрана 144 Гц, аккумулятор на 7000 мАч и защиту корпуса по стандарту IP69. При этом стартовая конфигурация обойдется дешевле 40 тыс. руб.

Доступный по меркам Apple iPhone 17e дороже флагманов Realme почти вдвое. Нет смысла описывать его характеристики. Для потенциального владельца это вариант вроде MacBook Neo — доступное новое устройство для входа в экосистему.

Также отмечу анонс компании Caviar, который тоже пришелся на 24 марта. К грядущему 50-летию компании Apple люксовый бренд анонсировал запуск эксклюзивной коллекции. Главным устройством серии стал кастомный iPhone 17 Pro «Стив Джобс». Внешне аппарат будет повторять дизайн самого первого iPhone. Главная особенность — интегрированный прямо в логотип яблока фрагмент оригинальной черной водолазки Стива Джобса.

Александр Леви