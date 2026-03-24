В Новороссийске произошел пожар в квартире
В Южном районе Новороссийска произошел пожар в одном из многоквартирных домов днем 24 марта. Подробности инцидента «Ъ-Новороссийск» сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В квартире дома на улице Южная, 6 загорелась пища на плите. Прибывшие на место пожарные подразделения новороссийского пожарно-спасательного гарнизона уже ликвидировали возгорание.
Пожар тушили шесть человек личного состава и две единицы техники. В результате произошедшего обошлось без пострадавших и погибших.