В феврале 2026 года жителям Татарстана оформили 29,47 тыс. карт, что на 2% больше, чем в январе. Общий объем лимитов составил 3 млрд руб., однако средний лимит снизился на 2% — до 102 тыс. руб., следует из данных ОКБ.

В Татарстане выросло число выданных кредитных карт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане выросло число выданных кредитных карт

В Кировской области количество карт выросло всего на 1%, объем лимитов увеличился на 17%, а средний лимит — на 16%. В Чувашии показатели остались практически без изменений по количеству, при этом средний лимит вырос на 13%.

В целом по России рынок демонстрирует снижение: за январь–февраль 2026 года было оформлено 2,08 млн кредитных карт с лимитом 220,35 млрд руб., что на 10% меньше по количеству и на 18% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Кайдалова