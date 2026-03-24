Ставропольские силовики и чиновники подумают, как снизить нагрузку на педагогов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров создал межведомственную рабочую группу для снижения бюрократической нагрузки на педагогов, сообщили в региональном минобре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В пояснительной части говорится, что учителям нужно больше времени на уроки и воспитание детей, а не на отчеты. Группа состоит из представителей министерства образования, МВД, МЧС, Роспотребнадзора, муниципалитетов и школ края. Она определяет задачи по оптимизации процессов и утверждает планы действий.

Власти разработали дорожную карту на 2025–2026 годы с рамочными мерами: упрощение отчетности, контроль проверок и цифровизация документов. Министерство образования Ставропольского края запустило горячую линию для жалоб на избыточную отчетность — учителя звонят по номерам, указанным на сайте, чтобы сообщать о нарушениях приказа Минпросвещения № 582 от 21 июля 2022 года. С января 2025 года в крае работает чат-бот «Помощник Рособрнадзора» на платформе «Сферум» — педагоги задают вопросы о документах и мероприятиях, бот перенаправляет сложные случаи региональным операторам, а край рассматривает обращения за пять рабочих дней; к марту 2026 года бот обработал свыше 250 обращений.

Проверки школ теперь ставят во главу соблюдение антибюрократических норм — прокуроры ранее выявили нарушения, где учителя вели табели питания, журналы инструктажей и акты обследования, не входящие в федеральный перечень из пяти документов. Федеральный закон № 328-ФЗ от 8 августа 2024 года с 1 марта 2025 года запретил дублировать электронные отчеты на бумаге и ввел строгий список обязательных форм, связанных только с уроками. Министерство образования выложило на сайте раздел с рекомендациями, приказами и планами. Анкетирование на сайте министерства собирает обратную связь от учителей, а рабочая группа под руководством края отчитывается о прогрессе.

В 2026 году опрос Совета по правам человека показал, что 40% педагогов по России не заметили снижения нагрузки. Губернатор поручил группе техническое обеспечение через министерство, чтобы к концу 2026 года учителя тратили на бюрократию минимум времени.

Станислав Маслаков