Суд отклонил новую жалобу по делу о незаконном использовании природоохранных земель в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения очередную жалобу по делу о незаконном использовании природоохранных земель в Сочи, подтвердив ранее принятые судебные решения.

Как следует из материалов дела, в 2025 году Горячеключевской районный суд Краснодарского края по иску Генеральной прокуратуры РФ обязал учредителей обанкротившейся агрофирмы «Кудепста» солидарно возместить около 6 млрд руб. ущерба государству, а также компенсировать экологический вред в пользу Сочи. Претензии надзорного ведомства были связаны с незаконной застройкой жилыми комплексами порядка 40 га ценных сельхозземель бывшего совхоза «Чкаловский». По версии истца, участки были выведены из сельхозоборота, разделены и переоформлены в бессрочную аренду на аффилированные структуры и доверенных лиц.

В рамках кассационного рассмотрения судебная коллегия по гражданским делам, выслушав доводы заявителя и позицию прокуратуры, не усмотрела оснований для отмены или изменения ранее вынесенных судебных актов. Таким образом, решения нижестоящих инстанций оставлены в силе, а взыскание многомиллиардного ущерба признано законным и обоснованным.

Вячеслав Рыжков