Кафе в Ярославле закрыли на 45 суток из-за санитарных нарушений

Кировский районный суд Ярославля признал предприятие общепита виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) и приостановил его работу на 45 суток в качестве наказания. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Нарушения в заведении были выявлены в ходе проверки управления Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства установили, что у работников кафе нет необходимых прививок, мытье посуды, чистка овощей и обработка мяса проходят в общей моечной ванне. Кроме того, продукты хранятся без маркировки, не организован производственный контроль.

«В отобранных пробах готовых блюд и смывах с инвентаря обнаружены бактерии кишечной палочки и стафилококк»,— добавили в пресс-службе.

Суд решил приостановить деятельность предприятия, так как выявленные нарушения могут способствовать распространению заболеваний и создать реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Заведение находится на улице Свободы. По информации портала Yarnews, речь идет о кафе «Блины да Пышки».

Алла Чижова