Гладков предложил белгородцам новый алгоритм оповещения о БПЛА и ракетах

Пуш-уведомления жителей Белгородской области о ракетной опасности не работают в мессенджере Max в режиме «белого списка», поскольку их отправляют непосредственно устройства, а операционные системы устройств завязаны на зарубежных серверах компаний Apple и Google. Эти сервера в принципе не могут быть добавлены в белые списки, пояснили ранее губернатор Вячеслав Гладков и оперативный штаб региона. В связи с этим господин Гладков 24 марта в утреннем обращении предложил жителям региона опробовать другой алгоритм оповещения в качестве временной меры.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Безусловно, главная на сегодняшний день проблема — это отсутствие пуш-уведомлений в каналах оповещения об атаке беспилотных летательных аппаратов. Мы можем сделать только то, что есть в нашем распоряжении. Понимаем, что необходимость принятия срочных мер является главным приоритетом»,— заявил Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Новый алгоритм предполагает, что после включения на улице звуковой сирены следует войти в каналы оповещения, работающие в мессенджере Max, и «следить за углом атаки беспилотного летательного аппарата».

«Да, безусловно, неудобно. Мы понимаем, что атаки могут происходить в течение длительного времени. Но мы стараемся ответить на все вызовы, которые есть, стараемся вопрос решить. Но сегодня мы должны перейти именно на этот алгоритм, потому что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких»,— сказал господин Гладков.

В Белгородской области сейчас работают каналы оповещения на телевидении и радиостанциях в Белгороде и приграничных округах, напомнил глава региона.

Вячеслав Гладков в утреннем обращении также сообщил, что сегодня во второй половине дня заслушает доклад заместителя губернатора по цифровому развитию Сергея Четверикова о выполнении поручений, озвученных накануне, 23 марта, на заседании правительства. «Ъ-Черноземье» писал, что глава региона поручил господину Четверикову «отработать некоторые технические моменты, позволяющие получить более качественную связь» в мессенджере Max, который, по словам Вячеслава Гладкова, «работает не в полном объеме» в Белгородской области. Работу мобильного интернета губернатор назвал главным приоритетом для своего заместителя по цифровому развитию.

Кроме того, вчера вечером господин Гладков объявил, что на этой неделе планирует поездку в Москву, чтобы обсудить вопрос функционала мессенджера Max в регионе с федеральными властями.

В ходе прямой линии 19 марта Вячеслав Гладков пояснил, что отключения интернета в регионе происходят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ, но назвал отсутствие информации для жителей приграничья «еще большей угрозой». Белгородские власти совместно с силовыми структурами сейчас ищут «компромиссное решение» для бесперебойной работы всех систем оповещения.

С какими сложностями столкнулись жители Белгородской области из-за отключений интернета — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов