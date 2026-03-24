«"АвтоВАЗ" стал гигантским событием в жизни страны»

Ровно 55 лет назад, 24 марта 1971 года, государственная комиссия с оценкой «хорошо» приняла в эксплуатацию первую очередь Волжского автомобильного завода. Но предприятие к тому времени выпускало автомобили уже целых одиннадцать месяцев. Как такое могло случиться? Как сказал очень давно один сатирик, мы жили в «датском королевстве», то есть все было приурочено к какой-то памятной дате. Так и сборка первых «Жигулей» была произведена 19 апреля 1970 года, накануне 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, по сути, на конвейере еще не принятого госкомиссией предприятия.

Вообще «АвтоВАЗ» стал таким гигантским событием в жизни страны, что в нем, так или иначе, отражались все события, с этой страной происходившие. Особенно это заметно, если разглядывать фотографии тех лет.

Вот конвейер, на котором большая часть работников — девушки. То есть без преувеличения можно сказать, что «Жигули» собирались женскими руками. Или вот фото двух готовых машин на испытательном полигоне: у одной госномер с буквами КШТ, у другой КШС. Дело в том, что город Тольятти тогда принадлежал к Куйбышевской области, Самара носила имя известного революционера. Или фото из столовой предприятия: в 1976-м была разработана и внедрена специальная система питания, позволявшая за 15 минут накормить несколько тысяч человек. Причем не абы как, в ежедневное меню входило до 60 разных блюд, включая диетические.

1976 год – начало серийного выпуска модели «ВАЗ-2106», которой суждено будет находиться в производстве 30 лет. А еще снимки торжеств, приуроченных к выпуску миллионного, двухмиллионного, пятимиллионного автомобиля с традиционными словами на транспаранте «Принимай, Родина!» То есть ровно 55 лет назад все только начиналось. Впереди были два десятка лет благополучного существования предприятия в условиях плановой экономики СССР.

