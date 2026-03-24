Прокуратура взяла под контроль расследование взрыва в доме в Севастополе
Прокуратура Севастополя взяла под контроль расследование уголовного дела о взрыве в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина, в результате которого погибла женщина и пострадали 12 человек, включая троих детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
23 марта в квартире на первом этаже произошел взрыв, который привел к разрушению конструкций здания. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
В результате инцидента погибла одна женщина. Ее сын числится без вести пропавшим. Число пострадавших составило 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все пострадавшие находятся в больнице, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Руководство прокуратуры города контролирует ход расследования. Ведомство также следит за соблюдением прав пострадавших и оказанием им всесторонней помощи.