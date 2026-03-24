Лайнер «Князь Владимир» продали компании из Подмосковья
Пассажирский теплоход «Князь Владимир» продали подмосковному ООО «Развитие города». Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Росморпорт».
После заключения сделки в ФГУП «Росморпорт» заявили, что информация о цене договора является коммерческой тайной и не подлежит разглашению. Сейчас производится оплата в рамках заключенного договора купли-продажи и процедура приема-передачи судна.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Развитие города» зарегистрировано в Московской области в 2023 году, гендиректором компании является Алаа Абунукта, а учредителем — Мадинат Алиева. В качестве основного вида деятельности организация осуществляет деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, в полномочия ООО также входит строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.
Девятипалубное судно «Князь Владимир», построенное в 1970-х годах, приостановило перевозку пассажиров между Сочи, Крымом и Абхазией в период пандемии коронавируса. Лайнер находится в морском порту Новороссийска. Его пытались продать через аукцион с марта 2025 года, и последняя стартовая цена лота составляла 873,5 млн руб.