В Ярославской области отменили выплату для медалистов за поступление в вузы

В Ярославской области отменили выплату в размере 100 тыс. руб. для золотых медалистов, поступивших в вузы региона. Об этом на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи сообщил замминистра социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Александр Еремин.

«В 2026 году эта мера не будет дальше продолжена в связи с отсутствием финансирования», — сказал господин Еремин.

Выплата была введена с 1 сентября 2023 года. В 2025 году данную выплату получили 365 человек, а с 2023-го — свыше тысячи. Годом ранее глава министерства Дмитрий Юнусов сообщал, что некоторые медалисты, получившие выплаты, уходят из вузов.

«Пришел золотой медалист, а вот что его стимулировало поступить именно в наш вуз — пока не до конца понятно. В 23-м году определили, что мы золотых медалистов стимулируем. Давайте два-три года посмотрим за динамикой. Потому что у нас есть информация, что кто-то из вуза потом отчисляется. В небольшом количестве, точечно»,— говорил господин Юнусов.

Алла Чижова