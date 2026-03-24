На трассе М5 «Урал» ввели ограничения из-за ремонта моста через реку Атлян

Для ремонта моста через реку Атлян на участке федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области ввели временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ограничения начнут действовать с 23 апреля 2026 года на 1766-м км дороги, рядом с поселками Горный и Нижний Атлян. Скоростной режим будет снижен до 70 км в час. Кроме того, запрещается движение грузовиков, чья масса превышает 5 т на одну ось. Снимут ограничения после завершения работ.

Виталина Ярховска