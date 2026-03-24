Ансамбль дореволюционных водокачек в Саратове получил охранный статус

Комплекс зданий водонасосной станции, расположенной у моста Саратов–Энгельс, признали объектом культурного наследия местного значения. Соответствующий приказ подписан 23 марта.

Ранее станция рубежа XIX–XX веков числилась в статусе выявленного памятника архитектуры. В ансамбль исторических построек вошли старая водокачка 1875 года постройки, новая водокачка, возведенная в начале прошлого века по проекту саратовского архитектора Алексея Салько, а также ремонтные мастерские того же периода.

Все три объекта получили статус памятников градостроительства и архитектуры. Комплекс расположен напротив дома №27 по ул. Большой Затонской.

