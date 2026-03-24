Десятилетиями яйца считались чуть ли не главным пищевым преступником. Врачи пугали высоким холестерином, диеты предписывали есть только белки, а любой уважающий себя сторонник ЗОЖ полагал, что второе яйцо на сковородке — чуть ли не смертный грех. И вот, похоже, следствие длиной в полвека закончено. Японские ученые в своей статье для Journal of Poultry Science пересматривают обвинение.

Исследователи проанализировали 28 клинических испытаний с участием сотен тысяч человек и посмотрели статистику сердечно-сосудистых заболеваний из 142 стран. Главным козырем как раз оказалась Япония. Там яйца едят в среднем в два раза чаще, чем во всем мире. Тем не менее страна входит в число лидеров по низкой смертности от ишемической болезни сердца. Конечно, на статистику влияет множество факторов — от генетики до потребления рыбы, — но игнорировать этот факт тоже нельзя.

Как объясняют ученые, яйца в большом количестве приводят к умеренному повышению общего холестерина и так называемого «плохого» липопротеина низкой плотности (ЛПВП). Одновременно растет и «хороший» холестерин, который очищает артерии от жиров. В самом желтке есть и антиоксиданты — лютеин и зеаксантин, которые защищают тот самый ЛПВП от окисления и превращения в бляшки. Так что яйцо для здорового человека не преступление, а вполне рабочий продукт и даже с бонусами.

Но с важной оговоркой: это блюдо редко едят само по себе. Например, американская яичница часто идет в компании с белым хлебом и беконом. Вот тут желток и становится спутником «плохого» холестерина.

Анна Кулецкая