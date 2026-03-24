В челябинской сельской школе провели фотосессию под дулом макета автомата

В одном из поселков Челябинской области в школе провели фотосессию, во время которой учеников снимали под дулом макета автомата в руках педагога. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального министерства образования.

Ведомство направило проверку в муниципалитет. Установлено, что спорный кадр являлся одним из сюжетов большой съемки. Туда также входили фотографии за партами, в спортивном зале и с педагогами. Как сообщают в родительском комитете, первоначальная идея фотографии исходила от детей, но взрослые не воспрепятствовали ее реализации.

«Классный руководитель — опытный педагог, работающий с высокой нагрузкой в сельской школе, ранее характеризовалась положительно и замечаний не имела. Родители и учащиеся обеспокоены сложившейся ситуацией. Все участники признали некорректность кадра и недопустимость подобной постановки», — отметили в пресс-службе министерства области.

По результатам проверки будут приняты дисциплинарные и административные решения.

Виталина Ярховска