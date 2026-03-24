Ирина Шихарева будет представлять Удмуртию в Общественной палате России

Руководитель проектов по работе с выпускниками департамента по реализации проекта «Мастерская новых медиа» Ирину Шихареву избрали в новый состав Общественной палаты РФ. Такое решение было принято 23 марта в ходе тайного голосования на заседании Общественной палаты Удмуртии, где госпожа Шихарева возглавляет комиссию по развитию НКО, добровольчеству, патриотическим проектам и молодежной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«С 2016 года я системно занимаюсь развитием некоммерческого сектора и патриотического направления. Я понимаю, как формируются гражданские инициативы, как работает поддержка НКО, и как важно, чтобы патриотика была не формальной, а живой — через реальные проекты, людей и смыслы»,— сказала Ирина Шихарева. Ее слова приводит пресс-служба главы и правительства республики.

Ирина Шихарева сменит на посту Сергея Буторина, который представлял Удмуртию в Общественной палате РФ с 2023 года.

Госпожа Шихарева является соучредителем реготделения Российского военно-исторического общества в Удмуртии. С 2022 года — ИП по виду деятельности «Образование дополнительное детей и взрослых». В частности, Ирина Шихарева являлась организатором фестиваля «Историческая память», военно-исторической реконструкции «Юринское Убоище», мероприятия «Высокий берег» и т. д. Она входит в состав Общественного совета при минэкономики Удмуртии, являлась членом Общественной палаты Удмуртии шестого и седьмого созывов.

В 2016 году она окончила УдГУ по направлению «Документоведение и архивоведение». В 2020 году госпожа Шихарева получила там же квалификацию магистра по направлению «Речевое обеспечение деятельности руководителя и референта». Ей 38 лет.

Общественная палата РФ формируется из 40 граждан, утверждаемых президентов страны, 89 представителей региональных палат и 43 представителей общественных объединений и НКО. Общая численность — 172 члена. Палата формируется на основе добровольного участия. Первое пленарное заседание нового состава пройдет не позднее 1 июля.