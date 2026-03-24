Частные инвестиции в сохранение тамбовских памятников выросли в семь раз

По итогам 2025 года объем частных инвестиций в сохранение объектов культурного наследия (ОКН) в Тамбовской области достиг 170,2 млн руб., что фактически в семь раз превышает суммарный показатель 2023–2024 годов — 24,3 млн руб. Об этом рассказал директор департамента по государственной охране ОКН региона Дмитрий Смородин на еженедельной планерке в облправительстве 23 марта. Рост связывают с продажей аварийных памятников архитектуры через механизм стартовой цены в 1 рубль.

Фото: city.tambov.gov.ru

Всего в прошлом году на проведение работ по сохранению ОКН в Тамбовской области из различных источников направили 556 млн руб., что более чем вдвое превышает цифры 2024-го — 264,1 млн руб.

В период 2022–2025 годов из муниципальной собственности продали 15 ОКН, находившихся в неудовлетворительном состоянии. В их числе шесть жилых домов, а также:

  • «Усадьба инженера Т. А. Сверчевского» на улице Советской;
  • «Комплекс доходных домов М. В. Асеева» на улице Максима Горького;
  • «Дом предводителя тамбовского дворянства А. И. Сатина» на улице Комсомольской;
  • «Флигель усадьбы тамбовского мещанина И. С. Степанова» на улице Коммунальной;
  • «Дом И. И. Волокитина» на Советской/Комсомольской;
  • «Дом И. А. Котова» на улице Октябрьской;
  • «Дом Н. А. Никифорова» на улице Максима Горького;
  • «Городская усадьба Ефанова» на улице Ленинградской;
  • «Дом М. Т. Попова» на улице Кронштадтской.

По данным департамента, на сегодняшний день доля ОКН в неудовлетворительном состоянии в Тамбовской области составляет 10%, что ниже общероссийского показателя — 14%. Область также лидирует среди регионов Черноземья по установлению зон охраны объектов культурного наследия — они утверждены для более чем 90% памятников. В Липецкой, Воронежской и Белгородской областях этот показатель не превышает 50%.

В 2026-м тамбовские власти планируют возродить Усадьбу Воронцовых-Дашковых — на разработку проектной документации подана заявка на 23,5 млн руб. в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Однако, как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе аукцион на право аренды этого объекта культурного наследия федерального значения не состоялся.

Мария Свиридова