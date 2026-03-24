Две пропавшие пензенские школьницы найдены в Саратове

Двух 14-летних школьниц из Пензы, пропавших 19 марта, нашли. Девочек обнаружили в Саратове, куда они приехали на попутных машинах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пензенских правоохранителей.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Выяснилось, что школьницы поехали в Саратов погулять. Их обнаружили накануне вечером и передали полицейским из Пензы, которые их разыскивали.

О пропаже школьниц стало известно 19 марта 2026 года. Заявление от родителей поступило в полицию 21 марта.

Марина Окорокова